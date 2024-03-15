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Российские войска нанесли 50 ударов по военным объектам Украины за неделю

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 50 ударов ракетами и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«С 9 по 15 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что «все назначенные объекты поражены».

«Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников», — добавили в ведомстве.