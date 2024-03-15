ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Першотравневое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии», — сказали в ведомстве.
ВС РФ