Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении

По данным министерства, за неделю российские войска на донецком направлении, «ведя активные боевые действия, освободили населенный пункт Невельское ДНР и заняли более выгодные рубежи». Также ВС РФ нанесли поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка ДНР.
«Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса “Стрела-10” и восемь полевых складов боеприпасов», — говорится в сводке Минобороны.