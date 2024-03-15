Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении

«Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса “Стрела-10” и восемь полевых складов боеприпасов», — говорится в сводке Минобороны.