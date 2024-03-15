На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Ровнополь, Урожайное Донецкой Народной Республики, Червоное и Малиновка Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 марта.