Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю

Отмечается, что за неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Abrams производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.