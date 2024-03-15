Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 марта.
Отмечается, что во взаимодействии с авиацией и артиллерией группировка нанесла поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах различных населенных пунктов в ДНР.
«Также отражены 64 контратаки формирований противника в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Первомайское, Тоненькое и Орловка Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.
Отмечается, что за неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Abrams производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.