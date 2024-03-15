Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении

«На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, нанесли комплексное огневое поражение формированиям 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Ноовоселовка, Орехов, Каменское, Степное, Пятихатки Запорожской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили более 270-тивоеннослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.