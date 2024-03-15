Российские военные сбили украинский МиГ-29 и два Ми-8 за неделю

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета “Точка-У”, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, Vampire чешского производства и “Град”, а также 915 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.