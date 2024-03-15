ВСУ потеряли 16 танков и 11 БМП при попытках прорыва на территорию РФ

«Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
Ранее в этот день в ведомстве также заявили, что за период с 12 по 14 марта российские силы совместно с пограничниками ФСБ предотвратили все попытки украинских боевиков прорваться на территории Белгородской и Курской областей. По оценкам министерства, потери ВСУ за три дня составили 1,5 тыс. человек.
Накануне, 14 марта, в Минобороны РФ также сообщили о сорванной попытке ВСУ прорваться на приграничную территорию России в Белгородской области. Потери противника составили до 195 человек личного состава и пять танков.
До этого, 13 марта, президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что главной целью Украины, которая регулярно пытается атаковать российские регионы, является попытка помешать нормальному проведению выборов.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.