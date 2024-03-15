ВСУ потеряли 16 танков и 11 БМП при попытках прорыва на территорию РФ

Ранее в этот день в ведомстве также заявили, что за период с 12 по 14 марта российские силы совместно с пограничниками ФСБ предотвратили все попытки украинских боевиков прорваться на территории Белгородской и Курской областей. По оценкам министерства, потери ВСУ за три дня составили 1,5 тыс. человек.