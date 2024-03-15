Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги

«Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями. — Прим. ред.). Это не безобидно», — сказала она на брифинге в ЦИК.
Глава Центризбиркома уточнила, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. При этом испортившие бюллетени не знали об ответственности.
«Так вот я хочу сказать, послушайте внимательно, это статья 141 УК России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии. До пяти лет», — добавила Памфилова.
Председатель Центризбиркома уже рассказывала о попытках провокаций во время голосования. Так, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились граждане с поддельными аккредитациями СМИ. Помимо этого, поступают звонки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками Росгвардии и предупреждают о «проверке тревожных кнопок».
Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области. Они будут работать до 20:00 по местному времени.
Голосование завершится 17 марта. На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.