Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги

Председатель Центризбиркома уже рассказывала о попытках провокаций во время голосования. Так, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились граждане с поддельными аккредитациями СМИ. Помимо этого, поступают звонки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками Росгвардии и предупреждают о «проверке тревожных кнопок».