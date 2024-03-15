В Ростове на Шолохова легковушка заехала на капот другого автомобиля

Вероятнее всего, водитель «Хендай Солярис» накануне посмотрел фильм «Такси» и решил, что может так же быстро добраться до места назначения. Планы нарушил другой автомобиль, который стал помехой для быстрой езды. Водитель «Акцента» решил не объезжать его, а проехаться прямо по его капоту.