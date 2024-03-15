В Ростове на Шолохова легковушка заехала на капот другого автомобиля

Автомобиль марки «Хендай Солярис» заехал на капот другой марки «Хендай Акцент». Дорожный инцидент произошел днем 15 марта.
Очевидцы произошедшего ДТП сразу сфотографировали аварию и поделились снимком в социальных сетях.
Вероятнее всего, водитель «Хендай Солярис» накануне посмотрел фильм «Такси» и решил, что может так же быстро добраться до места назначения. Планы нарушил другой автомобиль, который стал помехой для быстрой езды. Водитель «Акцента» решил не объезжать его, а проехаться прямо по его капоту.
Вероятно, владельцу пострадавшего авто придется изрядно потратиться на ремонт.