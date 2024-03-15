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В Ростове на Шолохова легковушка заехала на капот другого автомобиля

В Ростове на Шолохова случилось нетипичное ДТП.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Автомобиль марки «Хендай Солярис» заехал на капот другой марки «Хендай Акцент». Дорожный инцидент произошел днем 15 марта.

Очевидцы произошедшего ДТП сразу сфотографировали аварию и поделились снимком в социальных сетях.

Вероятнее всего, водитель «Хендай Солярис» накануне посмотрел фильм «Такси» и решил, что может так же быстро добраться до места назначения. Планы нарушил другой автомобиль, который стал помехой для быстрой езды. Водитель «Акцента» решил не объезжать его, а проехаться прямо по его капоту.

Вероятно, владельцу пострадавшего авто придется изрядно потратиться на ремонт.