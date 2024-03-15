«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями», — говорится в сводке военного ведомства.
Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили две украинские боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.