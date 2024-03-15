В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар — РИА Новости. Один пострадавший после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске находится в состоянии средней тяжести, еще трое — в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба горадминистрации.