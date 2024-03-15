В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при крушении кровли

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар — РИА Новости. Один пострадавший после обрушения в пятницу кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске находится в состоянии средней тяжести, еще трое — в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Из-под завала спасено четыре человека, они переданы медикам.
«Все они госпитализированы, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у одного человека — состояние средней тяжести (перелом голени, сотрясение мозга). Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Кроме того, 16 постояльцев центра переведены в другой филиал учреждения, отмечают власти.
По данным администрации, в результате повреждения кровли на улице Артиллерийской повреждены 2 помещения площадью 30 квадратных метров, здание обесточено, выполняется разбор обрушившейся конструкции, а также проводится дальнейшая оценка повреждений для последующего восстановления. Причины ЧП устанавливаются.