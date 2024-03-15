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Полиция пресекла провокацию на двух избирательных участках в Московском районе

Правоохранители пресекли попытку сорвать выборы в Московском районе Петербурга. Инцидент произошел на Варшавской улице на избирательных участках № 1395 и № 1396.
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Она попыталась бросить коктейль Молотова в вывеску на здании учебного учреждения. Горючая жидкость находилась в пакете из-под сока.

Силовики оперативно задержали нарушительницу правопорядка, которой оказалась 21-летняя студентка одного из петербургских ВУЗов. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, девушка стала жертвой злоумышленника, который звонил с украинского номера. В настоящее время задержанную доставили в полицейский участок. С ней беседует следователь и устанавливает все обстоятельства случившегося.