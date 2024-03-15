Пропавшую по пути в школу 15-летнюю отличницу из Ростова нашли

В Ростове-на-Дону после восьми дней поисков нашли загадочно пропавшую 15-летнюю школьницу. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщила мама девочки. Ольга Витальевна рассказала, где находится ее ребенок.
— Дочка нашлась. Спасибо полиции за помощь! — поделилась радостной новостью мама.
Ростовчанка сказала, что дочь жива и находится с ней на беседе с сотрудниками правоохранительных органов. Там же — и совершеннолетний парень девушки, вместе с которым, подозревают родители, она и пропала.
Напомним, ученица девятого класса одной из школ Железнодорожного района вышла из дома перед праздниками, 7 марта. Но до школы так и не дошла. Родители искали ее вместе с полицией и волонтерами. Найти подростка удалось на девятый день поисков.