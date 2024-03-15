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В Воронеже отменили концерт Александра Малинина

В Воронежском концертном зале 22 апреля должен был состояться концерт Александра Малинина. Однако выступление артиста отменили без объяснения причин.

Тем, кто уже успел купить билеты, рекомендуют их вернуть в местах приобретения. Причины отмены в пресс-службе концертной площадки не объясняют.

Вероятно, причиной могло стать состояние здоровья певца или его позиция по вопросам актуальной политической повестки.

Ранее в столице Черноземья отменили концерт рэпера, продюсера и автора песен Артема Готлиба, известного фанатам под псевдонимом Слава Марлоу. Шоу с его участием должно было состояться 8 марта на площадке Aura Arena Hall.

Причины отмены выступления также остались неизвестными.

музыка