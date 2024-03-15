Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire

«Около 17:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”, — говорится в сообщении.
Это уже третий обстрел Белгородской области из Vampire за сегодняшний день. Утром система ПВО сбила семь реактивных снарядов, при этом в Белгороде пострадали два человека. Еще десять снарядов уничтожили при подлете к городу около 13:00. Из-за этого обстрела один человек погиб, двое получили ранения.
Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. С 12 по 15 марта войска группировки «Запад» совместно с пограничниками пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По информации Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 солдат противника, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.