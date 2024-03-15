Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire

Это уже третий обстрел Белгородской области из Vampire за сегодняшний день. Утром система ПВО сбила семь реактивных снарядов, при этом в Белгороде пострадали два человека. Еще десять снарядов уничтожили при подлете к городу около 13:00. Из-за этого обстрела один человек погиб, двое получили ранения.