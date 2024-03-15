Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

«Сегодня мы вам расскажем о хваленых “Абрамсах”, час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названной группы.
Отмечается, что один из танков, с заводским номером UKR002, был «безвозвратно потерян» в районе села Бердичи в результате атаки двух дронов. Помимо этого, документ раскрывает потери в экипаже. Кроме того, хакеры опубликовали рапорт о танке под номером UKR006. Согласно документам, этот Abrams был брошен экипажем. При этом сообщается и о повреждении танка под номером UKR005 в районе населенного пункта Семеновка.
Российские войска в зоне СВО уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, также были уничтожены несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.