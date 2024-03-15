Суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии

«Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по двум эпизодам ст. 158 УК РФ (кража). [Суд] назначил Змановскому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 80 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе. При этом суд учел, что Змановский ранее был осужден за другое преступление Калужским районным судом и приговорен тогда к ограничению свободы.