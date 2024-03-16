Случаи пожаров зафиксированы в 5 округах Приморья (ОБНОВЛЕНО)

Пожарные стянули дополнительные силы в наиболее пожароопасные районы юга Приморья. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале (18+). Сегодня случаи пожаров зафиксированы в Шкотовском, Хасанском округах, Надеждинском районе, во Владивостоке и в окрестностях Находки, сообщает ИА PrimaMedia.
Как отметил глава региона, наиболее пострадало Шкотово, где сгорели 6 жилых домов.
«К счастью, никто не пострадал. Люди получат выплаты на первые нужды и по утрате имущества. У кого сгорел дом, получат сертификаты на приобретение жилья», — уточнил Олег Кожемяко.
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Инциденты произошли в Надеждинском районе, Артеме и Владивостокском городском округе.
В поселке Новый развернут оперативный штаб. Сюда прибывают пожарные команды из других районов края.
Напомним, с 4 марта на юге Приморья введен особый противопожарный режим. Он действует на территориях Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов.
14.55 Жители Шкотово, у которых сгорели жилые дома, получат компенсацию и сертификат на новое жилье. Граждане, прописанные в сгоревших домах, получат из краевого бюджета по 100 тысяч рублей каждый. Кроме того, пострадавшие получат денежный сертификат на приобретение нового жилья.
«Выдаваться сертификат будет исходя из количества квадратных метров сгоревших домов. Но не более той нормы, которая предусмотрена законодательством. Что касается построек — муниципалитет окажет помощь в выделении необходимых средств», — сообщил глава региона Олег Кожемяко.