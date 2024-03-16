Случаи пожаров зафиксированы в 5 округах Приморья (ОБНОВЛЕНО)

14.55 Жители Шкотово, у которых сгорели жилые дома, получат компенсацию и сертификат на новое жилье. Граждане, прописанные в сгоревших домах, получат из краевого бюджета по 100 тысяч рублей каждый. Кроме того, пострадавшие получат денежный сертификат на приобретение нового жилья.