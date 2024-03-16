Из-за пожаров на администрацию Шкотово завели дело по факту халатности

Уголовное дело завели на администрацию Шкотово в Приморском крае накануне, 15 марта. Об этом поздним вечером сообщило региональное СУ СК РФ, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Следователи сочли, что администрация недостаточно подготовилась к пожароопасному сезону. 15 марта на территории района были зафиксированы многочисленные природные пожары, пострадали хозяйственные постройки и жилые дома. Как уже писала «КП», общая площадь распространения огня, судя по данным регионального управления МЧС, превысила 10 гектаров. Пожарные не допустили переход огня на 50 домов и нефтебазу. Тушение продолжается, задействованы 24 человека и семи единиц техники. Порядка шести частных домов сгорело. К счастью, погибших и пострадавших нет.
«По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточняется в сообщении СК.
Ранее губернатор Олег Кожемяко сообщил, что все, кто потерял жилье из-за разгула стихии, могут рассчитывать на поддержку.