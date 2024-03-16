Шесть жилых домов сгорели из-за природных пожаров в Приморье

Из-за природных пожаров 15 марта на юге Приморья сгорели шесть жилых домов в селе Шкотово, сообщили на сайте правительства региона.
По словам губернатора края Олега Кожемяко, который выезжал на место, наиболее сложная обстановка сложилась в Надеждинском районе и Шкотовском округе. Также зафиксировали пожары в Хасанском округе, во Владивостоке на улице Карьерной и в Находке, где горело СНТ.
Помимо жилых домов, пострадали угольные склады и нежилые постройки. Из людей никто не пострадал. Губернатор отметил, что люди получат выплаты по утрате имущества и на первые нужды. Лишившимся домов из-за огня выдадут сертификаты на приобретение жилья. Все пострадавшие разъехались по знакомым и родственникам, однако в пожароопасных районах развернули пункты временного размещения.
На месте сосредоточили группировку пожарных из 130 человек от Авиалесоохраны. Вечером 15 марта они тушили пожары пешим порядком, утром 16 марта планируется заняться локализованными, но не потушенными очагами.
Напомним, в 22 муниципалитетах Приморья действует особый противопожарный режим. Населению запрещено разводить костры, посещать лес, сжигать мусор.