Шесть жилых домов сгорели из-за природных пожаров в Приморье

Помимо жилых домов, пострадали угольные склады и нежилые постройки. Из людей никто не пострадал. Губернатор отметил, что люди получат выплаты по утрате имущества и на первые нужды. Лишившимся домов из-за огня выдадут сертификаты на приобретение жилья. Все пострадавшие разъехались по знакомым и родственникам, однако в пожароопасных районах развернули пункты временного размещения.