При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести, — написал Гладков.