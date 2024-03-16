Ремонтника обвинили в краже ювелирного изделия у хабаровчанки

Она заявила о краже золотого кольца стоимостью 27 тысяч рублей.
По словам потерпевшей, в квартиру из посторонних заходил только мастер по ремонту. Он и стал первым подозреваемым. Догадка потерпевшей подтвердилась. Полиция вышла на 35-летнего злоумышленника: он живет в соседнем доме.
Полицейским он объяснил, что сдал кольцо в ломбард за 7000 рублей. На эти деньги он купил алкоголь и продукты.
Теперь против него возбуждено уголовное дело о краже. Ранее с законом мужчина проблем не имел. Теперь же ему грозит до пяти лет колонии.