За сутки в Приморье зарегистрировано 16 природных пожаров

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 16 природных пожаров, 7 из них ликвидированы, ещё один локализован. По данным пресс-службы правительства Приморского края, в тушении задействовано более 100 человек и спецтехник, сообщает ИА PrimaMedia.