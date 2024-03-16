За сутки в Приморье зарегистрировано 16 природных пожаров

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 16 природных пожаров, 7 из них ликвидированы, ещё один локализован. По данным пресс-службы правительства Приморского края, в тушении задействовано более 100 человек и спецтехник, сообщает ИА PrimaMedia.
На сегодняшний день возгорания потушены в Уссурийске, в поселке Волчанец Партизанского округа, Владивостоке, Алексеевке, Нежино и Раздольном Надеждинского района, а также в селе Кролевцы Артемовского округа.
«Идёт борьба с огнем в Шкотово, бухте Муравьиной Артемовского городского округа, Витязе, Славянке и Зайсановке Хасанского округа, также в Кипарисово, Тавричанке и поселке Рыбачьем Надеждинского района», — уточнили в правительстве.
Напомним, в 22 муниципалитетах края введен особый противопожарный режим. Нарушителям грозит административный штраф до двух миллионов рублей. Сообщить о лесном пожаре можно по телефону 8 800 100 9400.