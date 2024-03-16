В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за ночь объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги одновременно прозвучал в 06.04 мск в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Через две минуты сигнал тревоги также начал звучать в Черкасской области.
Сигнал тревоги уже дважды звучал в украинских регионах за эту ночь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.