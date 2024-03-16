Автомобиль с людьми ушёл под лёд в Амурском районе Хабаровского края

Трагедий обернулась попытка жителей Амурского района проехать минувшей ночью по закрытой 12 марта ледовой переправе «г. Амурск — с. Вознесенское». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инцидент произошёл в районе городского пляжа. По информации из официального Telegram-канала главы муниципалитета, в легковой машине находилось трое мужчин.
— Двоим удалось спастись. Пассажир который сидел на заднем сиденье ушёл под лёд вместе с машиной. Автомобиль двигался по не действующей ледовой переправе со стороны села Вознесенское. Силами полиции, поисково-спасательного отряда, ГИМС были проведены дополнительные мероприятия по ограничению проезда по льду, — написал глава Амурского района Павел Боровлёв.
Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, при осмотре места происшествия выяснилось, что глубина реки в месте инцидента составляет порядка десяти метров, поэтому без соответствующего оборудования проведение работ там в настоящее время затруднительно. Из Хабаровска в Амурский район везут специальную барокамеру, чтобы дно могли исследовать водолазы. По плану, поисковые работы должны начаться в воскресенье, 17 марта.
Напомним, что на контроле инспекторов ГИМС в Хабаровском крае сейчас находятся 27 ледовых переправ: Аяно-Майский район — 4, Верхнебуреинский район — 1, Охотский район — 4, Николаевский район — 3, Хабаровский район — 2, район им. Полины Осипенко — 4, район им. Лазо — 2, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1. Накануне прекратил свою работу проезд по реке Нимелен в восьми километра от села им. Полины Осипенко, располагавшийся на дороге между районным центром и селом Владимировка.