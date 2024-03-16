Автомобиль с людьми ушёл под лёд в Амурском районе Хабаровского края

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, при осмотре места происшествия выяснилось, что глубина реки в месте инцидента составляет порядка десяти метров, поэтому без соответствующего оборудования проведение работ там в настоящее время затруднительно. Из Хабаровска в Амурский район везут специальную барокамеру, чтобы дно могли исследовать водолазы. По плану, поисковые работы должны начаться в воскресенье, 17 марта.