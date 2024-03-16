Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в краже йоркширского терьера

В момент появления полицейских в его квартире шло застолье, нетрезвый подозреваемый спал, а испуганный Макс сидел в углу на кухне. Оперуполномоченный разбудил мужчину. Ранее судимый за кражу мастер по ремонту обуви пояснил, что собаку он забрал с целью дальнейшей продажи. Пешком отправился в пункт приема вторсырья, где хотел обменять Макса на порцию спирта, но получил отказ. В дальнейшем собирался разместить объявление о продаже на популярном сайте, но этим планам помешали полицейские.