Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в краже йоркширского терьера

Сотрудники управления МВД России по Хабаровскому краю в кратчайшие сроки задержали жителя столицы региона, которого подозревают в краже йоркширского терьера по кличке Максу у его хозяйки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», владелица пса отправилась за покупками, а четвероногого друга оставила в тамбуре магазина, решив не брать его в торговый зал. Вернувшись за ним через несколько минут, она обнаружила пропажу.
По информации пресс-службы ведомства, на помощь взволнованной и расстроенной женщине пришли работники магазина, которые подтвердили худшие подозрения: Макса увел неизвестный мужчина. Владелица собаки сообщила о случившемся в полицию. После этого на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Сотрудник уголовного розыска изучил записи системы видеоконтроля и установил, что перед кражей злоумышленник покупал мороженое, пачку от которого выкинул в урну. Благодаря четким профессиональным действиям эксперта-криминалиста удалось обнаружить на обертке четкий, пригодный для идентификации след пальца. Это позволило установить личность подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина, проживающий на соседней улице.
В момент появления полицейских в его квартире шло застолье, нетрезвый подозреваемый спал, а испуганный Макс сидел в углу на кухне. Оперуполномоченный разбудил мужчину. Ранее судимый за кражу мастер по ремонту обуви пояснил, что собаку он забрал с целью дальнейшей продажи. Пешком отправился в пункт приема вторсырья, где хотел обменять Макса на порцию спирта, но получил отказ. В дальнейшем собирался разместить объявление о продаже на популярном сайте, но этим планам помешали полицейские.
Сейчас Макс дома и, по словам хозяйки, уже отошел от пережитого стресса. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за то, что так быстро смогли вернуть ее любимца. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.