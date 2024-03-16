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Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в субботу в Минобороны России.
Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса “Точка-У” и реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У» над территорией Белгородской области.