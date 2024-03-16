Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в субботу в Минобороны России.