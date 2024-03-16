Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса “Точка-У” и реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У» над территорией Белгородской области.