Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Российские военные уничтожили около 300 боевиков «Кракена» ударом авиабомбы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
Источник: © РИА Новости

Как отметили в ведомстве, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.

«В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования “Кракен” уничтожено до 300 боевиков», — отметили в министерстве.

Как уточнил Ким, боевики «Кракена» были ликвидированы попаданием объемно-детонирующей бомбы весом 1,5 тонны.