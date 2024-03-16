Российские военные уничтожили около 300 боевиков «Кракена» ударом авиабомбы

Как отметили в ведомстве, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.
«В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования “Кракен” уничтожено до 300 боевиков», — отметили в министерстве.
Как уточнил Ким, боевики «Кракена» были ликвидированы попаданием объемно-детонирующей бомбы весом 1,5 тонны.