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Тела мужчин обнаружили возле двух кафе в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске в один день в разных частях города обнаружили тела двух мужчин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на yk.kz.

Один труп нашли возле развлекательного заведения по улице Кабанбай батыра. Вероятно, он умер насильственной смертью.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Второй труп с ножевыми ранениями обнаружили на проспекте Абая. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области. Подозреваемый установлен, задержан по «горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ведомстве отметили, что распространяемая в социальных сетях информация об огнестрельном ранении не соответствует действительности.

«Просим доверять только официальным источникам. За распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность», — заявили в ДП ВКО.