Тела мужчин обнаружили возле двух кафе в Усть-Каменогорске

Второй труп с ножевыми ранениями обнаружили на проспекте Абая. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области. Подозреваемый установлен, задержан по «горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ведомстве отметили, что распространяемая в социальных сетях информация об огнестрельном ранении не соответствует действительности.