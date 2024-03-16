Тела мужчин обнаружили возле двух кафе в Усть-Каменогорске

Один труп нашли возле развлекательного заведения по улице Кабанбай батыра. Вероятно, он умер насильственной смертью.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Второй труп с ножевыми ранениями обнаружили на проспекте Абая. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области. Подозреваемый установлен, задержан по «горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ведомстве отметили, что распространяемая в социальных сетях информация об огнестрельном ранении не соответствует действительности.
«Просим доверять только официальным источникам. За распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность», — заявили в ДП ВКО.