В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot

Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению войсками задач.
В частности, начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.
«Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов», — отметили в министерстве.