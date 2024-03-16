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В Алматы горела столовая

Алматы. 16 марта. КазТАГ — В Алматы горела столовая, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
Источник: КазТАГ

«16 марта утром в Алматы в Турксибском районе произошел пожар в отдельно стоящей одноэтажной столовой. Общая площадь составила 150 кв.м», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. К семи утра огонь ликвидировали.

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