На НПЗ в Самарской области произошел пожар

САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на Сызранском НПЗ в Самарской области, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сызрани.