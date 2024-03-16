На НПЗ в Самарской области произошел пожар

«Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуирован», — говорится в сообщении администрации.
На месте происшествия работают оперативные службы. Причины пожара устанавливаются.
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«Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуирован», — говорится в сообщении администрации.
На месте происшествия работают оперативные службы. Причины пожара устанавливаются.