Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

На НПЗ в Самарской области произошел пожар

САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на Сызранском НПЗ в Самарской области, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сызрани.
Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуирован», — говорится в сообщении администрации.

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины пожара устанавливаются.

МЧС
пожары