В Приморье борются с пожарами на юге региона: пострадавшие получат помощь

«Наиболее пострадало Шкотово, где сгорели 6 жилых домов. К счастью, никто не пострадал. Поддержим пострадавших выплатами и предоставим сертификаты на приобретение жилья в рамках законодательных норм. Поможем в восстановлении утраченных документов», — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Пожарные стянули дополнительные силы в наиболее пожароопасные районы. В поселке Новый развернут оперативный штаб, куда прибывают пожарные из других районов края.
Специалисты авиалесоохраны продолжают работать в Надеждинском районе и Хасанском округе. Они ведут с воздуха поиск новых очагов и при выявлении сразу приступают к тушению.
Как отметил Кожемяко, после локализации пала команда остается на месте, чтобы не допустить новых возгораний. Такие меры позволили своевременно остановить пламя между поселками РВС и Рыбачий.
«Еще раз призываю всех отказаться от разведения костров в весенний период в лесу и на приусадебных участках. На юге Приморья практически нет снега, а ветра сейчас очень сильные. Такие условия усугубляют ситуацию», — подчеркнул губернатор.
Причины возгораний устанавливают правоохранительные органы. Напомним, вчера огонь добрался до дачного поселка в районе Кипарисово. Он не только уничтожил хозпостройки, огороды и поля, но и перекинулся на жилые дома.
В начале марта наблюдалась сложная ситуация с пожарами в Хасанском округе Приморья, на место выехал губернатор. Олег Кожемяко раскритиковал работу глав районов и резко высказался о тех, кто не ездит на место ЧП лично.