Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Приморье борются с пожарами на юге региона: пострадавшие получат помощь

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта, ФедералПресс. Пожары выявлены в Шкотовском, Хасанском округах, Надеждинском районе, во Владивостоке и в окрестностях Находки. Усугубляют ситуацию отсутствие снега и сильный ветер.

«Наиболее пострадало Шкотово, где сгорели 6 жилых домов. К счастью, никто не пострадал. Поддержим пострадавших выплатами и предоставим сертификаты на приобретение жилья в рамках законодательных норм. Поможем в восстановлении утраченных документов», — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Пожарные стянули дополнительные силы в наиболее пожароопасные районы. В поселке Новый развернут оперативный штаб, куда прибывают пожарные из других районов края.

Специалисты авиалесоохраны продолжают работать в Надеждинском районе и Хасанском округе. Они ведут с воздуха поиск новых очагов и при выявлении сразу приступают к тушению.

Как отметил Кожемяко, после локализации пала команда остается на месте, чтобы не допустить новых возгораний. Такие меры позволили своевременно остановить пламя между поселками РВС и Рыбачий.

«Еще раз призываю всех отказаться от разведения костров в весенний период в лесу и на приусадебных участках. На юге Приморья практически нет снега, а ветра сейчас очень сильные. Такие условия усугубляют ситуацию», — подчеркнул губернатор.

Причины возгораний устанавливают правоохранительные органы. Напомним, вчера огонь добрался до дачного поселка в районе Кипарисово. Он не только уничтожил хозпостройки, огороды и поля, но и перекинулся на жилые дома.

В начале марта наблюдалась сложная ситуация с пожарами в Хасанском округе Приморья, на место выехал губернатор. Олег Кожемяко раскритиковал работу глав районов и резко высказался о тех, кто не ездит на место ЧП лично.

пожары