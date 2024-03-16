В Ливадии оперативно ликвидировали пожар на научно-исследовательском судне

На территории Ливадийского ремонтно — судостроительного завода загорелось судно, сообщает ИА PrimaMedia.
Пожар случился на научно-исследовательском судне «Геолог Дмитрий Наливкин», порт приписки — Мурманск. Судно является экспедиционным, научные сотрудники на его борту, занимаются экологическими и гидрометеорологическими исследованиями в Арктике.
На данный момент открытое горение на судне в Ливадии оперативно ликвидировано. Пожарные проводят разборку и проливку конструкций. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.