Ким Чен Ын впервые приехал на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

«Использование товарищем Ким Чен Ыном личного автомобиля, подаренного президентом России, является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и РФ, которая продолжает укрепляться и развиваться», — цитирует ее Центральное телеграфное агентство Кореи.
При этом Ким Ё Чжон отметила, что подаренный автомобиль отличается надежностью и особым совершенством. Она выразила и свою личную радость по поводу использования Ким Чен Ыном подарка Путина.
Напомним, автомобиль Aurus был передан лидеру КНДР 18 февраля. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин решил сделать Ким Чен Ыну такой подарок.
Песков напомнил, что главе Северной Кореи очень понравился этот автомобиль во время осмотра при посещении космодрома Восточный в сентябре 2023 года. Поэтому было принято решение сделать ему такой подарок.
Ранее в Госдепе заявили, что передача Aurus главе КНДР якобы нарушает санкции ООН.