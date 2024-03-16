В Приморье мужчина застрелил жену и ребёнка

Предварительно установлено, что в ночь с 15 на 16 марта 2024 года в селе Григорьевка 52-летний мужчина по месту жительства произвёл выстрел из ружья в 44-летнюю жену и ребёнка 2016 года рождения, после чего совершил самоубийство.