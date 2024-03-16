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В Приморье мужчина застрелил жену и ребёнка

Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотических веществ.
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье мужчина застрелил жену и 8-летнего ребёнка, а затем покончил с собой. По данным пресс-службы прокуратуры Приморского края, прокуратура Михайловского района поставила на контроль доследственную проверку по факту насильственной смерти, сообщает ИА PrimaMedia.

Предварительно установлено, что в ночь с 15 на 16 марта 2024 года в селе Григорьевка 52-летний мужчина по месту жительства произвёл выстрел из ружья в 44-летнюю жену и ребёнка 2016 года рождения, после чего совершил самоубийство.

Мужчина ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, проведение экспертиз и принятие итогового решения. Отдельное внимание прокуратура уделит полноте мер, принимаемых уполномоченными органами к контролю за оборотом оружия, в том числе среди ранее судимых граждан», — отметили в пресс-службе.

Организована проверка работы органов исправительной системы по контролю за условно осужденными.