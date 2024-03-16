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В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА

САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Оперативный штаб создан в Самарской области для ликвидации последствий атаки БПЛА на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, всем ведомствам поручено уделить внимание охране объектов на территории региона, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Азаров.
Источник: © РИА Новости

«Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», — сказал Азаров.

Ранее глава региона сообщил, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.

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