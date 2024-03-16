Мэрия Геленджика объяснила запах газа на улицах города

Накануне вечером в Геленджике стали массово жаловаться на запах газа на улицах города. В мэрию поступало множество вопросов. В МЦУ объяснили, откуда раздаются зловонии.
«Запах действительно напоминает запах газа. Однако причин для беспокойства нет. Это стоящие на рейде танкеры открыли шлюзы для продувки, а ветер пошел на город и принес запах», — отметили в МЦУ Геленджика.
Такое на курорте случается не впервые. Ровно год назад в Геленджике также заметили появление неприятного запаха нефтепродуктов во время северного ветра.