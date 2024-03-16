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Ночью сурхандарьинцы остались без света из-за аварии. Ее ликвидировали в течение минуты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в 01:11 произошла авария на линиях электропередачи напряжением 2 500 кВ, снабжающих электроэнергией потребителей сразу двух областей — Кашкадарьинской и Сурхандарьинской, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В результате потребители Сурхандарьинской области были отключены от электроснабжения.

«Аварию, возникшую ночью на ЛЭП 500 кВ, устранили за одну минуту», — утверждает Министерство энергетики Узбекистана.

В 01:12 (через одну минуту) эти сети электропередачи были перезапущены, и электроснабжение потребителей постепенно было возобновлено.

Минэнерго принесло потребителям свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в числе проблем со стабильностью поставок электроэнергии часто называются и хищения. Вчера мы сообщали, что в Бостанлыкском районе два семейных предприятия незаконно использовали электроэнергию на 241,7 миллиона сумов.

энергетика