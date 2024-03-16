Ночью сурхандарьинцы остались без света из-за аварии. Ее ликвидировали в течение минуты

В результате потребители Сурхандарьинской области были отключены от электроснабжения.
«Аварию, возникшую ночью на ЛЭП 500 кВ, устранили за одну минуту», — утверждает Министерство энергетики Узбекистана.
В 01:12 (через одну минуту) эти сети электропередачи были перезапущены, и электроснабжение потребителей постепенно было возобновлено.
Минэнерго принесло потребителям свои извинения за доставленные неудобства.
Напомним, в числе проблем со стабильностью поставок электроэнергии часто называются и хищения. Вчера мы сообщали, что в Бостанлыкском районе два семейных предприятия незаконно использовали электроэнергию на 241,7 миллиона сумов.