Киоск быстрого питания загорелся в Астане

Сообщение о пожаре поступило в 10:11, в 10−26 пожар ликвидирован..
«Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. При тушении были задействованы порядка 10 человека личного состава и 2 единицы техники ДЧС», — отмечается в сообщении.
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Сообщение о пожаре поступило в 10:11, в 10−26 пожар ликвидирован..
«Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. При тушении были задействованы порядка 10 человека личного состава и 2 единицы техники ДЧС», — отмечается в сообщении.