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Киоск быстрого питания загорелся в Астане

В столичном районе Сарыарка потушили пожар в отдельно стоящем киоске быстрого питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о пожаре поступило в 10:11, в 10−26 пожар ликвидирован..

«Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. При тушении были задействованы порядка 10 человека личного состава и 2 единицы техники ДЧС», — отмечается в сообщении.