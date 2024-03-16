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Форму полицейского использовали мошенники для обмана акмолинца

Используя форму стража порядка, мошенники ввели в заблуждение жителя Буландынского района и завладели его личными накоплениями.
Источник: Baigenews

Пострадавший рассказал, что 13 марта ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась дознавателем, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Она сообщила мужчине, что по его персональным данным мошенники якобы оформили несколько кредитов. Для того, чтобы аннулировать незаконные займы, необходимо взять ещё один кредит.

Аферистка и её подельник не назвали ни подразделения, в котором служат, ни свои фамилии. По инструкции «полицейских», мужчина отправил заявку на кредит и удалил банковское приложение.

Мошенники звонили не только по телефону, но и через видеозвонок, при этом были в форменном обмундировании со знаками отличия. В конечном итоге, они окончательно убедили мужчину, и он отправился в банк для оформления кредита. Там он обнаружил, что с его счета пропало более миллиона тенге, которые он откладывал с зарплаты.

Расследованием занимается полиция.