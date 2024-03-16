Форму полицейского использовали мошенники для обмана акмолинца

Мошенники звонили не только по телефону, но и через видеозвонок, при этом были в форменном обмундировании со знаками отличия. В конечном итоге, они окончательно убедили мужчину, и он отправился в банк для оформления кредита. Там он обнаружил, что с его счета пропало более миллиона тенге, которые он откладывал с зарплаты.