Форму полицейского использовали мошенники для обмана акмолинца

Пострадавший рассказал, что 13 марта ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась дознавателем, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
Она сообщила мужчине, что по его персональным данным мошенники якобы оформили несколько кредитов. Для того, чтобы аннулировать незаконные займы, необходимо взять ещё один кредит.
Аферистка и её подельник не назвали ни подразделения, в котором служат, ни свои фамилии. По инструкции «полицейских», мужчина отправил заявку на кредит и удалил банковское приложение.
Мошенники звонили не только по телефону, но и через видеозвонок, при этом были в форменном обмундировании со знаками отличия. В конечном итоге, они окончательно убедили мужчину, и он отправился в банк для оформления кредита. Там он обнаружил, что с его счета пропало более миллиона тенге, которые он откладывал с зарплаты.
Расследованием занимается полиция.