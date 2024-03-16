Водитель такси погиб в массовой аварии на Литейном проспекте

Массовая авария на Литейном проспекте ночью 16 марта унесла жизнь водителя такси. Авария случилась возле дома № 27 в два часа ночи. Автомобиль «Тайота Камри» при перестроении столкнулся с автомобилем «Эксид». От удара «Эксид» отбросило на трамвайные пути, там иномарка врезалась в лоб такси «Хендай Солярис».
Как сообщает полиция Петербурга, участниками ДТП стали еще несколько машин, но они не пострадали.
— В результате дорожной аварии водитель такси «Хендай Солярис» погиб, два его пассажира (мужчина и женщина) в тяжелом состоянии госпитализированы, — уточняет пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу. — Кроме того, тяжелые травмы получил и водитель автомобиля «Эксид». Он также госпитализирован.
Судя по фотографиям аварии, автомобиль такси получил самые сильные механические повреждения. Морда у иномарки полностью смята.
Сейчас полиция начала проверку по факту ДТП на Литейном проспекте.