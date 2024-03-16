Водитель такси погиб в массовой аварии на Литейном проспекте

— В результате дорожной аварии водитель такси «Хендай Солярис» погиб, два его пассажира (мужчина и женщина) в тяжелом состоянии госпитализированы, — уточняет пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу. — Кроме того, тяжелые травмы получил и водитель автомобиля «Эксид». Он также госпитализирован.