Отрабатывали удары на пьяных прохожих: полиция задержала подростков

В Конаеве группа подростков жестоко избивала пьяных прохожих и снимала свои действия на видео. Один из роликов с участием троих подростков распространяется в соцсетях и мессенджере WhatsApp. На кадрах несовершеннолетние, среди них юная девушка, пристают к взрослому мужчине, находящемуся в алкогольном состоянии, а затем забивают его ногами. На следующем видео школьники уже проявляют жестокость в отношении другого мужчины, которого также избивают. Предположительно, действия происходили в городе Конаеве. В полиции Алматинской области корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили, что видеозапись действительно была снята осенью прошлого года в Конаеве. Как выяснилось, всех участников инцидента полицейские установили. Правоохранители усмотрели в действиях героев ролика уголовно наказуемое деяние.
«По указанному факту все участники инцидента установлены и доставлены в управление полиции Конаева. В настоящее время в городской полиции по факту хулиганства возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. В ведомстве отметили, что расследование находится на контроле областного департамента. «Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению пока не подлежит», — дополнили в полиции.
Токаев обратил внимание на резонансные видео в Казнете Отметим, 15 марта, выступая на заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на рост проявлений жестокости, семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии в казахстанском обществе. Президент считает, что немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека.
«Все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта. Народная мудрость гласит: “Тот, кто свой недуг скрывает, исцеленья не найдет”. Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
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