Отрабатывали удары на пьяных прохожих: полиция задержала подростков

В Конаеве группа подростков жестоко избивала пьяных прохожих и снимала свои действия на видео. Один из роликов с участием троих подростков распространяется в соцсетях и мессенджере WhatsApp. На кадрах несовершеннолетние, среди них юная девушка, пристают к взрослому мужчине, находящемуся в алкогольном состоянии, а затем забивают его ногами. На следующем видео школьники уже проявляют жестокость в отношении другого мужчины, которого также избивают. Предположительно, действия происходили в городе Конаеве. В полиции Алматинской области корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили, что видеозапись действительно была снята осенью прошлого года в Конаеве. Как выяснилось, всех участников инцидента полицейские установили. Правоохранители усмотрели в действиях героев ролика уголовно наказуемое деяние.