В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Ростовской области

Валентин Мельников получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.
Боец родом из города Морозовска. В своем городе он работал в магазине бытовой техники. Молодой человек был призван в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации.
Боец был смертельно ранен в начале марта. В апреле парню должно было исполниться 24 года. Родные вспоминают Валентина добрым и отзывчивым. Он был похоронен в родном городе 15 марта.
У Валентина остались семья и супруга. Вероятно, его посмертно представят к награде.