Пострадавших нет, людей эвакуировали: по НПЗ в Сызрани 16 марта ударил беспилотник

В субботу, 16 марта 2024 года, утром в Самарской области произошла атака беспилотников на промышленные предприятия региона. В результате на одном из них произошло возгорание. Рассказываем про атаку беспилотника на НПЗ в Сызрани и Новокуйбышевске 16 марта 2024.