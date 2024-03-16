Пострадавших нет, людей эвакуировали: по НПЗ в Сызрани 16 марта ударил беспилотник

В субботу, 16 марта 2024 года, утром в Самарской области произошла атака беспилотников на промышленные предприятия региона. В результате на одном из них произошло возгорание. Рассказываем про атаку беспилотника на НПЗ в Сызрани и Новокуйбышевске 16 марта 2024.
Атака беспилотника на Сызранский НПЗ 16 марта 2024.
Ранним утром 16 марта 2024 на территории Сызранского НПЗ в Самарской области произошло возгорание. Как рассказали в администрации Сызрани, весь персонал предприятия эвакуировали.
— На месте работают оперативные службы. Причины пожара устанавливаются, — сообщили в мэрии.
Как оказалось, пожар возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата. ЧП прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
— Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ. Из-за этого на территории сызранского промышленного предприятия загорелись установки по переработке нефтепродуктов, — рассказал глава региона.
Атака беспилотника на НПЗ в Новокуйбышевске 16 марта 2024.
В субботу, 16 марта, беспилотник пытался атаковать не только сызранское предприятие, но и НПЗ в Новокуйбышевске. Однако конечной цели достигнуть не удалось.
— Попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ была пресечена, пострадавших нет, — рассказал глава региона.
Пострадавшие в пожаре в Сызрани.
По предварительным данным, в пожаре на Сызранском НПЗ пострадавших нет.
Последствия удара беспилотника.
На данный момент, последствия удара беспилотника неизвестны. Однако в Самарской области создан оперативный штаб.
— Сейчас совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС и силовых ведомств принимаем все меры, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия, — заявил губернатор Самарской области.
По словам Дмитрия Азарова, всем службам и ответственным ведомствам поставили задачу приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона.