ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 “Террористический акт” УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ФСБ.
Злоумышленник дал признательные показания и сотрудничает со следствием.
Украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах СВО, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов.
«В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений», — уточнили в ФСБ.
Сейчас продолжается сбор доказательств.