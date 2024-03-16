ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 “Террористический акт” УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.