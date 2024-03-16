Насильнику-рецидивисту вынесли приговор в Туркестанской области

Напомним, в апреле 2023 года в Кентау избили и пытались изнасиловать девочку, ее госпитализировали. Полицейским по видеозаписям с места происшествия удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. Сначала дело возбудили по ч.1 ст. 293 УК РК «Хулиганство». Позже оно было переквалифицировано на ч.3 ст. 24 УК РК и ч.4 ст. 120 УК РК «Покушение на изнасилование малолетней». Добавим, что согласно ч.4 ст. 120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении малолетней, наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. А в соответствии с ч.3 ст. 24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.