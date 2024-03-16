Волгоградки подожгли избирательные участки по наводке мошенников

— Со мной три дня назад связались с номера Госуслуг, сказали, что у меня взломаны Госуслуги, перевели на Центральный банк. Мне представились: «Центральный банк», прислали удостоверение, и сказали, что на меня взяли кредиты. В течение трех дней я общалась с Центральным банком, как оказалось это мошенники. Я взяла ряд кредитов, чтобы перекрыть те кредиты, которые взяли мошенники. И они сказали, что кредиты у меня закрыты (я точно не знаю, но это где-то около миллиона рублей). Периодически я разговаривала со следователем, который якобы вел мое дело по поводу мошенничества. Он сказал никому ничего не сообщать в тайнах следствия. Сегодня они сказали, что идет большая фальсификация бюллетеней на выборах, и что нужно помочь следствию. Мне куратор говорил, что нужно взять горючую жидкость, банку, тряпочку и навести шум, и что эти бюллетени изымут в качестве доказательств, — рассказала 32-летняя женщина, которую задержали в Новониколаевском районе.