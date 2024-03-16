Волгоградки подожгли избирательные участки по наводке мошенников

В первый день голосования на выборах Президента, 15 марта, волгоградский избирком и полиция сообщали о двух инцидентах на избирательных участках. В Ворошиловском районе Волгограда и в Новониколаевском районе области задержали двух женщин, устроивших пожар на УИКах. Весь вечер их допрашивали следователи. Обе признались, что стали жертвами мошенников.
— Со мной три дня назад связались с номера Госуслуг, сказали, что у меня взломаны Госуслуги, перевели на Центральный банк. Мне представились: «Центральный банк», прислали удостоверение, и сказали, что на меня взяли кредиты. В течение трех дней я общалась с Центральным банком, как оказалось это мошенники. Я взяла ряд кредитов, чтобы перекрыть те кредиты, которые взяли мошенники. И они сказали, что кредиты у меня закрыты (я точно не знаю, но это где-то около миллиона рублей). Периодически я разговаривала со следователем, который якобы вел мое дело по поводу мошенничества. Он сказал никому ничего не сообщать в тайнах следствия. Сегодня они сказали, что идет большая фальсификация бюллетеней на выборах, и что нужно помочь следствию. Мне куратор говорил, что нужно взять горючую жидкость, банку, тряпочку и навести шум, и что эти бюллетени изымут в качестве доказательств, — рассказала 32-летняя женщина, которую задержали в Новониколаевском районе.
Она и правда по инструкции анонимного куратора раздобыла розжиг, подожгла «коктейль Молотова» за шторкой в кабинке и запустила горящую бутылку в сторону урны, едва не попав по голове сотруднице УИКа.
В такую же историю со звонками мошенников угодила 76-летняя пенсионерка, которая подожгла дымовую шашку на участке. По инструкции с телефона действовала и молодая мать из Волжского, вылившая банку зеленки в урну с бюллетенями.
По уголовной статье всем грозит до 5 лет тюрьмы. На работу избирательных участков эти происшествия не повлияли.